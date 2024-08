Meghan trots op dochter: ze heeft haar stem gevonden

Lilibet, de 3-jarige dochter van prins Harry en Meghan, heeft “haar stem gevonden”. Dat zei Meghan maandag in het panelgesprek Afro-Descendant Women and Power: Voice of Equity tijdens een vierdaags bezoek aan Colombia.

“Ik weet hoe het voelt wanneer je je stem niet gebruikt als je gehoord wilt worden of iets te zeggen hebt”, zei Meghan tijdens het gesprek over de kracht van vrouwen van kleur. “Ik moedig onze dochter aan om dat te doen, die met haar 3 jaar absoluut haar stem heeft gevonden. En daar zijn we zo trots op.”

Meghan put zelf kracht uit sterke vrouwen om haar heen, zoals haar moeder, vertelt ze. “De manier waarop ik dingen benader, gaat minder over de strijd en meer over hoe we ergens verschijnen en hoe we dingen overspoelen met liefde, vriendelijkheid en vrijgevigheid. Dat zijn de dingen die me inspireren.”