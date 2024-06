Mette-Marit reist met auteurs in literatuurtrein door Noorwegen

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft samen met enkele Noorse schrijvers een ritje gemaakt met de Literatuurtrein. De trein stopte in de plaatsen Alvdal en Røros, waar zowel jonge schrijvers als gevestigde namen uit de Noorse literatuur bij haar instapten.

Het Noorse hof schrijft in een verslag van de reis dat de prinses in Alvdal arriveerde met drie debutanten en een meer ervaren schrijver van jeugdliteratuur. In het museum Huset Aukrust gingen de vier auteurs in gesprek over hun werk en over thema’s als vriendschap en eenzaamheid. In de zaal zaten leerlingen van de bovenbouw van een lokale school.

De trein eindigde in Røros, waar de kroonprinses een rondleiding kreeg in de bibliotheek. Daarna woonde ze een literatuurevenement bij in het cultureel centrum Storstuggu. Daar voegde ook kroonprins Haakon zich bij het gezelschap. Tijdens het evenement sprak Mette-Marit met onder anderen de Franse auteur Virginie Despentes en de Noorse schrijfster Wencke Mühleisen.

De kroonprinses gaf zelf ook een toespraak over lezen. “Ik weet niet of je erover hebt nagedacht, maar de beweging die je maakt als je een boek opent, lijkt een beetje op het openen van een deur”, zei ze. “Een deur die een andere toegangspoort tot de wereld biedt. En ik denk dat het heel gezond voor ons is om de wereld vanuit een ander perspectief te betreden.”