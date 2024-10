Mette-Marit start weer met behandeling voor chronische longziekte

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is opnieuw begonnen met de behandeling voor haar chronische longziekte. Dat maakte het Noorse hof vrijdag bekend.

In oktober 2018 werd bij de vrouw van kroonprins Haakon longfibrose vastgesteld. Dit is een aandoening waardoor zuurstof niet goed wordt opgenomen, waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Tijdens een interview op de Noorse televisie in oktober 2019 zei Mette-Marit dat ze niet graag over haar longziekte wilde praten, omdat ze niet wilde dat haar gezondheid “zoveel aandacht van buitenaf” zou krijgen.

Volgens het Noorse hof is uit eerdere ervaringen gebleken dat de medicatie van Mette-Marit kan bijwerkingen kan hebben die gevolgen kunnen hebben voor haar werkzaamheden. Het paleis vindt het daarom “vanzelfsprekend om deze informatie te delen” en laat het weten als er eventuele wijzigingen in het officiële programma van de kroonprinses komen.