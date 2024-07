Michael Douglas krijgt oeuvreprijs van Spaanse koningin

Michael Douglas is zondag op het filmfestival van Mallorca geëerd met een oeuvreprijs. De 79-jarige acteur kreeg de award op het slotgala uit handen van de Spaanse koningin Letizia.

Douglas was bijzonder blij met de prijs, mede door de koninklijke erkenning. “Volgens mij is dit de eerste keer in mijn leven dat ik een prijs krijg van een koningin”, sprak hij volgens lokale media in zijn dankwoord. Op beelden is te zien dat de twee voorafgaand aan de ceremonie al geanimeerd met elkaar praatten.

Op de aansluitende persconferentie sprak Douglas ook over zijn liefde voor Mallorca, waar hij regelmatig komt. “Ik ben hier zes tot zeven maanden te vinden”, zo zei hij. “Het is nog geen pensioen, maar meer semi-gepensioneerd.” Voor nieuwe bijzondere filmprojecten is hij overigens wel te porren. “Ik heb mijn agenten verteld dat ik iets speciaals wil, en dat de regisseur en het verhaal echt goed moeten zijn, want ik ben hier erg gelukkig.”