Minister Hermans onder de indruk van kennis koning over waterstof

Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei kijkt “heel erg goed” terug op de reis die ze samen met koning Willem-Alexander heeft gemaakt naar Denemarken en Noorwegen. Het bezoek aan de Scandinavische landen stond in het teken van de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.

“Het was een heel interessant en intensief bezoek”, zegt Hermans in Oslo tegen het ANP. “We hebben heel veel gezien, heel veel mensen gesproken. En ik ben echt onder de indruk van alles wat de koning weet en van zijn betrokkenheid ook bij dit onderwerp. Ik denk dat het ook echt heel belangrijk is voor de fase waar we nu in zitten, de klimaattransitie, de energietransitie, om stappen vooruit te zetten.”

Volgens de minister leidde de kennis van de koning tot “hele interessante gesprekken” en “interessante discussies”. “Ook de vragen die de koning stelde, zetten mij weer aan het denken: Wat betekent dit voor wat ons als kabinet in Nederland te doen staat? Wat voor rol moeten we spelen in Europa?”, aldus Hermans.

Ze zegt daarbij dat de energietransitie alleen kan slagen als Nederland samenwerkt met andere Europese landen. “Dat deden we al met Noorwegen, dat deden we al met Denemarken, maar dat hebben we deze dagen geïntensiveerd”, zegt Hermans. Dat koning Frederik en kroonprins Haakon zich bij het bezoek voegden, voegde volgens de minister echt iets toe. “Dan is het heel goed dat ik vanuit het kabinet en de koning, zijn collega uit Denemarken en de kroonprins hier in Noorwegen ook allemaal hun betrokkenheid met dit onderwerp laten zien.”