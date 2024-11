Moeder overleden jonge fotografe bedankt William en Catherine

De moeder van de overleden jonge fotografe Liz Hatton heeft de Britse prins William en prinses Catherine bedankt voor de steun die zij zijn geweest voor het meisje. Hatton overleed eerder deze week op 17-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker.

“We zijn u beiden en uw hele team ontzettend dankbaar voor de vriendelijkheid die u ons allemaal heeft getoond en de kansen die u voor Liz mogelijk heeft gemaakt”, aldus haar moeder Vicky in een bericht op X. “Haar laatste twee maanden waren de mooiste van haar leven. Jullie hebben haar werk aan de wereld voorgesteld. We zullen jullie daar altijd enorm dankbaar voor zijn.”

De prins en prinses van Wales ontmoetten Hatton in oktober op Windsor Castle. Het kroonprinselijke paar noemde haar “een getalenteerde jonge fotograaf”. William en Catherine zeiden ook “geïnspireerd” te zijn door de creativiteit en kracht van Hatton. Na het overlijden van Hatton liet het stel weten het “een eer” te hebben gevonden om haar te ontmoeten. “Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Liz’ ouders Vicky en Aaron en haar broer Mateo in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd”, lieten William en Catherine weten via sociale media.