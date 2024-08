Mogelijk nat op trouwdag prinses Märtha Louise

Gasten op de bruiloft van de Noorse prinses Märtha Louise doen er goed aan een paraplu mee te nemen. Volgens het Noorse blad Se og Hør is er een goede kans dat het zaterdag in Geiranger gaat regenen op de grote dag van de prinses en haar verloofde Durek Verrett.

De festiviteiten rond de bruiloft beginnen al op donderdag in Ålesund en de weersverwachting ziet er voor die dag niet veelbelovend uit. “Donderdag trekt er een front door Nordvestlandet en we kunnen tot 40 tot 60 millimeter regen krijgen, dus donderdag zal het echt hard regenen in Ålesund”, zegt weerpresentator Eli Kari Gjengedal tegen het Noorse weekblad.

Ook vrijdag, als er een boottocht langs de Geirangerfjord op het programma staat, kan het front zorgen voor buien. Zaterdag, op de dag van de huwelijksceremonie, kan het weer beide kanten op gaan. Gjengedal schat de kans op regen op de trouwdag “fifty-fifty”. Ook volgens de Noorse weerdienst Yr gaat het de komende dagen regenen. Het wordt vrijdag en zaterdag ook vrij fris met temperaturen van 14 of 15 graden in Geiranger.