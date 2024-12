Monogram Frederik voor het eerst op uniform Deense soldaten

Leden van de Deense koninklijke garde dragen dinsdag voor het eerst het monogram van koning Frederik op hun uniform. Dat gebeurt dinsdag om 12.00 uur bij de laatste grote wisseling van de wacht op het plein voor paleis Amalienborg, meldt het Deense hof.

Frederik werd op 14 januari koning van Denemarken. Zijn moeder koningin Margrethe deed toen afstand van de troon. Sindsdien is het monogram van Margrethe al op meerdere plekken vervangen door dat van Frederik, maar dus nog niet op de uniformen van de koninklijke garde.

Het monogram van Frederik is vastgemaakt op de borst van de uniformen en in sommige gevallen ook op de schouders. De metalen versies van het monogram van Frederik zijn er in acht verschillende ontwerpen, aldus het hof.

Frederik houdt dinsdag om 18.00 uur zijn eerste toespraak als koning van Denemarken. Zijn toespraak doet hij live, iets wat zijn moeder ook tientallen jaren deed.