Motorrijder politie-escorte van hertogin Sophie aangeklaagd

Een politieagent is aangeklaagd voor een dodelijk ongeluk dat hij vorig jaar heeft veroorzaakt bij een politie-escorte van Sophie, de hertogin van Edinburgh. Op 10 mei 2023 reed de motorrijder een 81-jarige vrouw aan in het westen van Londen, die twee weken later overleed.

De Crown Prosecution Service (CPS) zegt dat de 67-jarige Christopher Harrison is aangeklaagd omdat hij door onvoorzichtig rijden de dood van de vrouw heeft veroorzaakt, melden Britse media. Volgens de BBC moet de man op 6 november voor de rechter verschijnen in het Westminster Magistrates’ Court.

De hertogin reageerde zelf destijds ook op het incident. Buckingham Palace liet in een verklaring weten dat Sophie “diepbedroefd” was door het overlijden van de vrouw.