Musical over jonge Willem van Oranje gaat nog jaar door

De theatervoorstelling Willem Junior, over het leven van de jonge Willem van Oranje, wordt een jaar langer doorgespeeld. Dat heeft producent STENT Producties woensdag bij de tweehonderdste opvoering bekendgemaakt. De musical werd de afgelopen jaren gespeeld in theaters en op scholen.

Willem Junior is een educatieve musical over het leven van de Vader des Vaderlands. Het stuk verhaalt over de twee nieuwsgierige twaalfjarige jongens Willem en Jan die middels een magische app teruggaan in de tijd. In het verleden ontmoeten ze de jonge Willem en proberen een aantal mysteries te ontrafelen rondom deze ‘grootste Nederlander aller tijden’.

Speciaal voor de voorstelling zijn ook lespakketten ontwikkeld, die voor zowel primair als voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Hierdoor kunnen de scholen de voorstelling boeken bij hen op school of richting het theater gaan.

“Het is erg tof dat er ieder seizoen toch besloten kan worden om er nog een jaartje aan vast te plakken”, stelt producent Giovanni Sturkenboom van STENT. “Middels de voorstelling steken de kids veel op over de vaderlandse geschiedenis, maar zonder dat ze het eigenlijk door hebben.

Op dit moment worden de rollen van Willem en zijn vriendje Jan afwisselend gespeeld door Calvin Kromheer, Wesley Florijn, Max Hameeteman, Sem van der Hijden, Thijmen de Koeijer, Kylian de Rooij, Jeroen Sigterman en Lucas van den Elshout. De voorstelling is sinds september 2021 te zien.