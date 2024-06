Naruhito denkt terug aan studietijd in Verenigd Koninkrijk

De Japanse keizer Naruhito hoopt met het aanstaande staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk de banden tussen de landen aan te halen. “Ik hoop dat dit een gelegenheid is om de banden met de Britse koninklijke familie te versterken en de vriendschappelijke relatie tussen de mensen van onze landen te verdiepen”, zei de keizer woensdag tijdens een persconferentie op het keizerlijk paleis.

In zijn perstoespraak reflecteerde Naruhito op de tijd dat hij studeerde in het Verenigd Koninkrijk. Dat waren dagen “vol inspiratie”, aldus de keizer. Hij hield ook warme herinneringen over aan zijn ontmoetingen met de Britse koninklijke familie. De keizer sprak van een “hartverwarmend welkom” waardoor hij zich een onderdeel van de familie voelde. Tijdens zijn reis naar het Verenigd Koninkrijk brengt Naruhito onder meer een bezoek aan de universiteit van Oxford, waar hij en zijn vrouw keizerin Masako hebben gestudeerd.

De keizer sprak tijdens de persconferentie ook over de dood van koningin Elizabeth in 2022. Naruhito zei het “zeer spijtig” te vinden dat hij het Verenigd Koninkrijk niet kon bezoeken toen zij nog leefde. Een gepland bezoek in het voorjaar van 2020 werd uitgesteld in verband met de coronapandemie.