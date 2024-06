Naruhito onderzoekt petrischaaltje in Brits onderzoekscentrum

De Japanse keizer Naruhito heeft woensdag tijdens het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk een van de belangrijkste medische onderzoekscentra van het land bezocht. Hij ging langs bij het Francis Crick Institute in Londen, waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar kanker. Zowel de Britse koning Charles als zijn schoondochter prinses Catherine lijdt aan een vorm van kanker.

De directeur van het onderzoekscentrum, Paul Nurse, had een petrischaaltje geprepareerd dat de Japanse keizer kon onderzoeken. Naruhito moest het onder een microscoop leggen en kreeg zo een beter inzicht in het werk dat het instituut doet. De keizer ging woensdag ook langs bij het Royal College of Music waar hij enkele studenten ontmoette die iets voor hem speelden. In de avond vindt er nog een banket plaats in Guildhall in Londen.

Donderdag eindigt het staatsbezoek van keizer Naruhito en keizerin Masako aan het Verenigd Koninkrijk. Ze gaan echter niet meteen terug naar Japan, want vrijdag gaan ze nog langs in Oxford waar ze allebei hebben gestudeerd.