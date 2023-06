Alexia: Willem-Alexander lacht thuis het hardst om eigen grapjes

Koning Willem-Alexander lacht thuis “het hardst om z’n eigen grapjes”. Dat vertelde prinses Alexia vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de jaarlijkse zomerfotosessie. “En wij lachen dan af en toe mee”, vulde Amalia aan.

“Onze ouders hebben het natuurlijk hartstikke druk”, zei Alexia. “Maar tussen het werk door vinden we altijd wel een momentje om te lachen met elkaar.” Amalia verzekerde de pers ervan dat het er “humorvol aan toegaat” bij de familie thuis. “En dat we ook om elkaar kunnen lachen.”

Op de vraag wie de leukste thuis is, antwoordde Amalia grappend: “Daar gaan we geen uitspraken over doen, want dat gaat ruzie opleveren.”