Amalia ‘kijkt en leert’ vooral op officiële gelegenheden

Het bezoeken van officiële gelegenheden waar leden van andere koningshuizen bij aanwezig zijn, is leerzaam voor prinses Amalia. “Dan kan ik vooral rondkijken en leren van anderen, van mijn ouders ook”, zei de prinses vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie.

Het is voor mij een hele goede manier om een beetje lerend op deze manier Nederland te kunnen vertegenwoordigen”, aldus Amalia. “En ook dat je vrienden terugziet.” Daarmee doelde Amalia onder anderen op haar peettante, de Zweedse kroonprinses Victoria, maar ook de Belgische prinses Elisabeth.

Amalia bezocht onlangs het huwelijk van Hoessein, de kroonprins van Jordanië. Daar was zij samen met haar ouders, koningin Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig. Ook was Amalia voorafgaand aan de kroning van Charles aanwezig bij een receptie in Buckingham Palace. Daar was de prinses samen met haar grootmoeder, prinses Beatrix. “De receptie in Buckingham Palace was voor mij vooral echt heel bijzonder. Het was de eerste keer dat ik alleen met mijn grootmoeder samen een bezoek deed.”