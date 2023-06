Chefs bereiden 7000 porties Heri Heri in Koninklijk Paleis

Zestien chefs bereiden vanaf dinsdag het Surinaamse gerecht Heri Heri in de keuken van het Koninklijk Paleis op de Dam. In drie dagen tijd moeten er 7000 maaltijden gekookt worden, die daarna gratis uitgedeeld worden in de hoofdstad.

De gratis maaltijden zijn een onderdeel van Free Heri Heri For All, dat dit jaar voor de vierde keer wordt gehouden. Op 30 juni en 1 juli worden in tien provincies duizenden Heri Heri-maaltijden verzorgd, “ter nagedachtenis aan het slavernijverleden en om het verleden met het heden te verbinden”, aldus organisator KIP Republic.

Heri Heri werd op de plantages gegeten door tot slaaf gemaakten, en ontstond uit wat er op de plantages werd verbouwd en overbleef. Het gerecht zoals het nu bekend is, bestaat uit gekookte zoete aardappel, cassave, gele en groene banaan, gezouten vis (bakkeljauw) en een ei.

Koning

In de keuken van het Koninklijk Paleis werken de chefs onder leiding van hoofdchef Emmo Achthoven samen met personeel van het Koninklijk Huis en Amsterdammers. “Het is een eer voor ons dat koning Willem-Alexander zijn keuken openstelt om in het Koninklijk Paleis Amsterdam Heri Heri te koken. Op deze manier hopen wij ook zijn boodschap om samen te verbinden te ondersteunen”, zegt een van de initiatiefnemers Ayra Kip. Na afloop worden de maaltijden verdeeld onder de deelnemende organisaties in Amsterdam.

Dit jaar is het 160 jaar geleden dat Nederland besloot om de slavernij af te schaffen en 150 jaar geleden dat de laatste tot slaaf gemaakten vrij werden. “Het is een geschiedenis die ons allemaal aangaat en helaas nog steeds voelbaar is, ook in de vorm van racisme en discriminatie”, aldus Kip.

Decoraties

Het Paleis op de Dam stamt uit 1655 en was oorspronkelijk het stadhuis van Amsterdam. Het gebouw werd deels bekostigd met inkomsten uit slavernij. De decoraties van het pand, zoals de gevelversiering, de wereldkaarten in de vloer van de Burgerzaal, de schilderijen en het marmeren beeldhouwwerk, weerspiegelen “het onrecht dat Amsterdam in de wereld bracht. Onze gedeelde koloniale geschiedenis is met het gebouw verweven”, staat op de website van het paleis.

Paleisbezoekers krijgen met ingang van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, vanaf 1 juli, een boekje mee over het slavernijverleden van het gebouw. Ook worden daarover rondleidingen gegeven.