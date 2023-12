De best bekeken hoogtepunten van 2023

Amalia’s grote reis, Alexia’s solobezoek, Máxima in Afrika, Beatrix op Aruba, zomaar een greep uit de hoogtepunten van het koninklijke jaar. Vorsten was erbij en deelde de leukste, liefste en mooiste beelden op Instagram (@vorsten_nl). Dit zijn de zes best bekeken reels van het afgelopen jaar. Op naar mooie momenten in 2024! Volg je ons ook al op Instagram en Facebook?

1,3 miljoen views – Prins Constantijn danst op Koninsdag

Prins Constantijn laat zijn soepele heupen zien met een spontane salsadans tijdens Koningsdag in Rotterdam.



1,4 miljoen views – Koningin Máxima draagt nieuwe outfit

Koningin Máxima draagt een nieuwe pailletten-outfit van Natan tijdens de contraprestatie in het Zuid-Afrikaanse Pretoria.



1,5 miljoen views – Koningin Máxima op de Antillen

Koningin Máxima heeft de choreografie van een dansje op Sint Eustatius snel onder de knie.



2,1 miljoen views – Prinses Alexia doet mee met het persgesprek

‘Veel plannen maar nog niks gepland.’ Prinses Alexia vertelt tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie over haar plannen voor het nieuwe schooljaar.



2,1 miljoen views – Prinses Alexia’s eerste solobezoek

‘Is dit een onthulling?’ Prinses Alexia doet extra haar best op een onthulling tijdens haar eerste officiële solobezoek in de haven van Rotterdam.



3,4 miljoen views – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima poseren voor de mist

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima poseren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg voor de Tafelberg, die door de mist bijna niet te zien is. Daar weet de koning wel raad mee.



