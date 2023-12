Lekker kijken: Máxima’s nieuwe outfits in 2023

BUSSUM - Koningin Maxima bij de opnames van Het Kerst Muziekgala 2023 in Spant! in Bussum. ANP / Hollandse Hoogte / MMP Mischa Schoemaker

Het jaar is nog niet helemaal op z’n einde, maar toch is de lijst van koningin Máxima’s nieuwe outfits van 2023 al behoorlijk lang. En het mag geen verrassing zijn: hofleverancier was ook dit jaar weer het Belgische modehuis Natan. Andere graag geziene labels zijn Max Mara, Claes Iversen, en Massimo Dutti.

Alle outfits die nieuw in de kast hangen, zijn het afgelopen jaar voor Vorsten gesignaleerd door Josine Droogendijk van Modekoninginmaxima.nl.

Avondjurk van Iris van Herpen

In Parijs is de koningin bij de opening van een tentoonstelling van de Nederlandse ontwerper Iris van Herpen. Uiteraard in een creatie van Van Herpen!

Blauwgrijze satijnen rok en blouse van Natan

Natuurlijk vraagt het Kerst Muziekgala van Méér Muziek in de Klas om een nieuwe sprookjesachtige outfit.

Paarse jurk van Natan met schouderdecoratie

Voor het eerst gedragen tijdens het staatsbezoek aan Zuid-Afrika, bij de ontvangst door president Cyril Ramaphosa.

Paillettentop en -rok van Natan en witte blouse

Máxima debuteerde deze kledingstukken in twee etappes. Bij het diner van de Koning Willem I prijzen droeg ze de rok en een witte blouse. Later combineerde ze de rok met de bijpassende top bij de contraprestatie tijdens het staatsbezoek in Zuid-Afrika.





Abrikooskleurig ensemble met handbeschilderde bloemenmantel van Claes Iversen

Voor het eerst geen jurk maar een pantalon tijdens Prinsjesdag.

Katoenen jumpsuit met wijde pijpen van Max Mara

Een dagje op het circuit in Zandvoort vraagt om een casual outfit.

Nieuwe top (van Natan) én aparte clutch

Met wel een heel bijzonder accessoire bezocht Máxima stichiting MindUS. Op haar clutch zit een kikker in yoga-houding.





Donkergroene jurk met franjes van Natan

In een mouwloos jurkje met een bescheiden vestje ontvangt Máxima met Willem-Alexander de gasten voor de Uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde.

Limegroene jurk met verhoogde taille van Natan

Máxima gaat voor groen in New York bij de overhandiging van het jaarverslag van haar werk als Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Croptop en maxi-rok van Tory Burch

Met als accessoire natuurlijk hondje Mambo, tijdens de zomerfotosessie op het strand in Den Haag

Paillettenjurk met watervalhals van Natan

De koningin draagt de zachtroze jurk al in juni van 2023 voor het eerst, hier draagt ze hem in oktober opnieuw bij de uitreiking van Appeltjes van Oranje

Groene jurk van Natan

Er gebeurt van alles in dit ontwerp: kleur, print, ophaalnaad, aangerimpelde halslijn, ballonmouwen en een split.

Avondjurk met broderie d’art van Jan Taminiau

Máxima neemt Neerlands trots mee naar het staatsbanket in België in de zomer van 2023. In september vereeuwigde ze de roze tuledroom op de nieuwe staatsieportretten.

Jacquard midi-rok met geometrisch dessin van Natan

Een VN-bezoek aan de Centrale Bank van Brazilië vraagt om een klassieke zakelijke look.

Jaren-50 mantelpak van Natan

Naar België in een Belgisch ontwerp. Op de eerste dag van het staatsbezoek aan koning Filip en koningin Mathilde kiest Máxima voor haar favoriete ontwerper.

Goudkleurige kokerrok met ingeweven structuur

De wind is onze vriend, want door het opwaaien van Máxima’s mantel piept haar nieuwe kokerrok er net even onderuit. Het merk is nog niet bekend.

Japon met opengewerkt borduurwerk in bloemmotief.

Tijdens de kroning van koning Charles op 6 mei verschijnt Máxima in een nieuwe witte jurk van Jan Taminiau.

Zo hoort het! De reverence, kniksje of kniebuiging is nog niet zo gemakkelijk.

Top van gerecyclede zijde en rok met overslag en strik van Natan

Op het eerste gezicht lijkt het een jurk, maar de outfit bestaat toch echt uit een rok en een top. Een methode die Máxima vaker toepast, zo creëert ze gecombineerd met andere stukken zo weer een nieuwe look.

Roze broekpak van Claes Iversen

Van Oost-Vlieland naar Brazilië, Máxima neemt haar roze broekpak van Claes Iversen graag mee op reis.





Zalmroze deux-pièces met capemouwen van Natan

Door de hoeveelheid stof lijkt het net alsof de top van Natan voorzien is van een cape. De koningin draagt haar nieuwe set naar een basisschool in Den Haag voor Méér Muziek in de Klas.

Broekpak en top (Joseph) en mantel (Alicia Audrey)

Twee merken die we niet zoveel bij Máxima zien. Een oranje broekpak en mantel met dito ruitje. Máxima debuteert de combinatie (het broekpak zagen we al een maandje eerder) tijdens het staatsbezoek van president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte aan Nederland.

Denim jurk met kleurverloop van Max Mara

Voor een VN-bezoek aan Marokko trekt de koningin een nieuwe jurk van Max Mara uit de koffer. Een beetje casual, maar toch made for a queen.

Auberginekleurig roekpak van Claes Iversen

Tijdens dezelfde reis door Marokko gaat Máxima bij Marokkaanse prinses Lalla Meryem op de thee in een auberginekleurig broekpak van de Deens-Nederlandse ontwerper.

Trenchcoat met cirkelvormige cut outs van Claes Iversen

Een (regen)jas in deze prijscategorie die vrijwel alle praktische functie verliest door de gaten. Het is niet voor iedere sterveling weggelegd. Maar wat een statement maakt Máxima tijdens een bezoek aan de Salone del Mobile in Milaan, prachtig!

Off-shoulder avondjurk met volumineuze pofmouwen van Claes Iversen

Hopelijk bleven de mouwen niet in de soep hangen tijdens het staatsbanket.

Donkerblauwe jurk van Natan

Máxima start het staatsbezoek aan Slowakije in maart in een nieuwe donkerblauwe jurk van Natan.





Broekpak van Natan

De mantel gaat vanwege het weer maar weinig uit tijdens het staatsbezoek aan Slowakije, eronder gaat een nieuw broekpak van Natan schuil.

Jumpsuit met omgeslagen broekspijpen en mouwen van Frame

Een paar praktische schoenen onder een comfortabel jumpsuit, want in het Nationaal Park Arikok op Aruba wordt stevig gewandeld

Top en pantalon (Massimo Dutti), blazer (Max Mara)

Op Bonaire stapt Máxima fris het vliegtuig uit in blauw en wit om aan de kennismakingstoer van prinses Amalia te beginnen.

Japon met pofmouwen van Natan

Kleur met de hoofdletter K op Curaçao!

Crêpe jurk met draperie van Natan

Máxima wordt met Amalia en Willem-Alexander officieel op Aruba ontvangen en daar hoort een op en top koninginnen-outfit bij.

Pantalon en gilet van Zara

Hapjes proeven en onderdompelen in het culturele leven van Bonaire doet Máxima in een betaalbare witte outfit.

Blouse en pantalon van Natan

Een makkelijker outfit en steviger schoenen voor een reis per marineschip van Aruba naar Curaçao.

Gestreepte avondjurk van Natan

De laatste avond op Curaçao wordt feestelijk en dansend afgesloten in een zwierige jurk van Natan.

Broekpak van Massimo Dutti

Op Sint Maarten maakt de koningin haar opwachting in eveneens relatief betaalbaar Massimo Dutti.

Jurk van Foberini

Het dessin met rozen op de jurk van het Oekraïense label Foberini verwijst naar het borduurwerk van de traditionele klederdracht van het land.

Coltrui en pantalon van Max Mara

Warm gekleed voor de lage temperaturen van het Zwitserse Davos in januari.

Pantalon en top van Natan

De XXL-verenketting geeft de monochrome outfit van de koningin pit.