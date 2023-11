Van tussenjaar tot legeropleiding, dit doen de jonge royals

Koningskind of niet, elke tiener of jonge twintiger moet aan de bak om te studeren of op een andere manier te leren. Kortom: werken aan de toekomst! Deze jonge royals zijn sinds de zomer aan een nieuw avontuur begonnen op weg naar een volwassen leven.

Leonor van Spanje legt zich vast voor drie jaar

Net als prinses Alexia behaalde de Spaanse prinses Leonor (18) dit jaar haar diploma van het United World College in Wales. De troonopvolgster pakt meteen door met duidelijke plannen: na de zomervakantie is ze begonnen op de Spaanse militaire academie in Zaragoza aan een driejarige opleiding. Ze begint haar training bij de landmacht, het jaar daarop zal ze aansluiten bij de marine en weer een jaar later krijgt ze trainingen bij de luchtmacht. Zodra Leonor haar vader koning Felipe opvolgt, zal ze opperbevelhebber van het Spaanse leger zijn. Felipe volgde in zijn jeugd ook militaire trainingen.

Sofía van Spanje vliegt haar zus achterna

Tot vorig schooljaar zat infanta Sofía (16) in de schoolbanken van het prestigieuze Santa Maria de los Rosales in Madrid. Na de jaarlijkse zomervakantie op Mallorca is de jongste dochter van koning Felipe en koningin Letizia net als haar zus gestart aan het United World College in Wales. Dankzij de ervaring van Leonor kan het niet anders dan dat Sofía goed voorbereid aan haar nieuwe tweejarige avontuur is begonnen.

Ariane aan de bak in Italië

Geïnspireerd door het voorbeeld van paps en grote zus Alexia besloot prinses Ariane (16) het Sorgvliet Gymnasium te verruilen voor het United World College, maar wel met een eigen draai: ze meldde zich aan het einde van de zomer bij de poorten van het instituut in Italië. In Duino om precies te zijn, in het noordoosten van het land, tegen de Sloveense

grens. Op het United World College Adriatic zal Ariane haar kamer, douche en eettafel delen met medescholieren, afkomstig uit alle windstreken. Op het UWC zijn niet alleen lesuren belangrijk, maar worden de leerlingen aangemoedigd om veel buitenschoolse activiteiten en vrijwilligerswerk te doen. Náást de standaard examens en de vele essays. Niet per se la dolce far niente, het zalige nietsdoen, dus.

Alexia stelt kiezen nog even uit

Na twee ‘heel bewogen’ schooljaren aan het United World College Atlantic in Wales mocht Alexia (18) deze zomer de vlag met schooltas hijsen op Paleis Huis ten Bosch. Een studie plakt de prinses er – net als zus Amalia – niet direct achteraan. Meteen terug naar school gaan vindt ze ‘niet de beste keuze’, eerst maar eens een jaartje wat anders doen en ‘teruggaan naar mezelf’. Wat ze precies gaat doen, weet Alexia zelf ook nog niet echt. “Heel veel plannen, maar nog niks gepland”, grapte ze erover in juni. “Een beetje reizen, werken en van alles.” Een studiekeuze voor later heeft de prinses nog niet gemaakt.

Ingrid Alexandra van Noorwegen meldt zich bij het leger

In het voorjaar rondde Ingrid Alexandra (19) haar tijd in het voortgezet onderwijs op de Elvebakken High School af. Voordat ze zich in een studie vastbijt, zal de Noorse prinses eerst een leerzaam tussenjaar nemen. Op de Uranienborg School in Oslo gaat ze aan de slag als schoolassistent en milieumedewerker. Daarna gaat ze twaalf maanden het leger in bij het Engineer Battalion in Brigade Nord. Na de basistraining krijgt de prinses een dienstfunctie toegewezen en zal ze een specifekere opleiding gaan volgen. Tot slot volgt een periode van trainingen en gaat ze praktijkervaring opdoen als militair. Ze is naar verluid inmiddels op kamers gegaan, ze zou in een hip gedeelte van Oslo wonen.

Josephine van Denemarken zoekt het iets verderop

Van school wisselen kan sowieso al spannend zijn, maar het isook voor het eerst dat de Deense prinses Josephine (12) naar een andere school gaat dan tweelingbroer Vincent. Hij blijft naar school gaan op de Tranegårdskolen, Josephine is de zomer begonnen aan de Kildegård Privatskole. Beide scholen liggen dicht bij elkaar in het noorden van Kopenhagen. Waarom Josephine voor een andere school kiest, vertelt het Deense Hof niet.





Christian van Denemarken slaat toelage voorlopig af

Geen grote verandering van school voor prins Christian (18), maar er is wel meer bekend over hoe hij denkt over zijn nabije toekomst. Net als de prinsessen Amalia en Elisabeth heeft de Deense prins besloten om voorlopig af te zien van de toelage waar hij vanaf zijn achttiende recht op heeft als toekomstig troonopvolger. Wanneer hij 21 wordt, zal hij opnieuw bekijken of hij de toelage accepteert, afhankelijk van de fase van zijn studie op dat moment. Christian zit nu nog in de bovenbouw van de middelbare school en zal beperkt deelnemen aan officiële gelegenheden.

Isabella van Denemarken switcht opnieuw

Net als haar jongere zusje Josephine kiest ook prinses Isabella (16) ervoor om van middelbare school te wisselen. Dat is opvallend, omdat ze juist net een wat rumoerige transfer achter de rug heeft. In het najaar van 2022 wilde Isabella van de Tranegårdskolen verhuizen naar de kostschool Herlufsholm, maar dankzij een documentaire kwam op die school een cultuur van geweld, misbruik en pesten aan het licht. Na beraad besloten Isabella en ook broer Christian voor andere scholen te kiezen. Isabella koos voor de Ingrid Jespersens-school, maar heeft dus alweer besloten een deurtje verder te kijken. Haar introductieweek aan het Øregård Gymnasium in Hellerup, dicht bij Kopenhagen, heeft de prinses er inmiddels opzitten.

Hashem en Salma van Jordanië slepen diploma’s in de wacht

Koningin Rania beleeft een topjaar met haar kinderen. Haar twee oudsten trouwden en ze woonde als trotse moeder de diploma-uitreikingen bij van haar twee jongsten. Prins Hashem (18) haalde dit voorjaar zijn middelbareschooldiploma op King’s Academy in Madaba, een vooraanstaande kostschool. Kort daarvoor vlogen Rania en koning Abdullah naar de Verenigde Staten om bij de diploma-uitreiking van prinses Salma (22) te zijn. Ze studeerde archeologie aan de University of Southern California. Het is niet de eerste prestatie die de jonge prinses levert: ze volgde al eerder een militaire training aan de Britse Koninklijke Militaire Academie Sandhurst en ze is sinds 2020 de eerste vrouwelijke Jordaanse straaljagerpiloot. Wat Salma en haar broer nu gaan doen, is nog niet bekendgemaakt. De kans is groot dat Hashem, net als veel familieleden, ervaring in het leger gaat opdoen.