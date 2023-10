Leonor van Spanje is 18: koninklijke perfectionist

Princess Leonor arrives at the XXXI Princess of Asturias Awards Concert at the Auditorio Palacio de Congresos "Príncipe Felipe" on October 19, 2023 in Oviedo, Spain. Photo by Raul Terrel/Europa Press/ABACAPRESS.COM

Meerderjarig worden betekent rijles nemen, stemmen, zelfstandig mogen beslissen en in sommige gevallen: de troon kunnen overnemen. Leonor wordt – naast de Noorse Sverre Magnus, de Belgische Emmanuel en de Deense Christian – dit najaar 18 jaar! Vandaag haar portret, eerder verschenen in Vorsten 13!

Tekst: Ella Vermeulen

Wie prinses Leonor in één woord wil samenvatten, komt uit op ‘perfectionist’. Het is deels aangeleerd (haar moeder koningin Letizia is nogal van de puntjes op de i), maar het zit ook in haarzelf. Op de Santa María de los Rosales School in Madrid was haar tafeltje altijd het netst, was haar huiswerk altijd af en liet haar inzet nooit te wensen over. Van een Britse nanny leerde ze piepjong Engels en als ‘overachiever’ nam ze er Mandarijn als bijvak bij. Leonor was nog maar negen toen ze haar eerste werkbezoek aflegde en gaf op haar dertiende haar eerste speech. Vlekkeloos, uiteraard.





Altijd aan het werk

Hoewel zoveel ernst door conservatieve monarchisten wordt toegejuicht (ooit zal ze de eerste regerende koningin van Spanje sinds de 19de-eeuwse Isabella II worden), vonden uiteindelijk zelfs Felipe en Letizia dat hun oudste dochter wel erg in een bubbel opgroeide. Naast school zat ze op ballet en sportte ze met haar zusje Sofía: de zussen zijn zeer close, maar met name Leonor had niet veel vriendinnen van haar leeftijd.

In 2021 verhuisde ze daarom naar het UWC Atlantic in Wales, waar prinses Alexia tot dezelfde lichting behoorde. Waar van die laatste regelmatig dolle flmpjes uitlekten, bleef Leonor uit beeld, op een vaag workout clipje na. En ze mag er dan zijn ondergedompeld in nationaliteiten, idealen en avonturen, ook in deze twee jaar overheerste haar plichtsbesef: ze lijkt het wel prettig te vinden dat haar leven al voor een deel bepaald is. Zoals een klasgenoot het samenvatte: “Ze loopt altijd een tandje harder dan de rest, maar ik heb geen idee wie ze echt is.” Het maakt de prinses een beetje kleurloos en zelfs in Spanje onbekend. Wel is er waardering voor het feit dat ze een opleiding van drie jaar bij de luchtmacht, landmacht en marine volgt. Ooit zal ze opperbevelhebber van het leger zijn en hoewel ze niet zelf ten strijde zal trekken, moet ze er wel iets vanaf weten.

Eenvoudige verjaardag

Op 31 oktober wordt Leonor 18 jaar, zal ze de eed op de Spaanse Grondwet afleggen en kan ze haar vader opvolgen. Een gala wordt niet verwacht, de monarchie wil zichzelf presenteren als eenvoudig en democratisch. Dat inzetten op een saai sprookje kan de Bourbons nog wel eens gaan opbreken, al kan Leonor er na haar verjaardag alsnog een draai aan geven, als ze dat zou willen.