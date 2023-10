Christian van Denemarken 18 jaar: dit is de toekomstig troonopvolger

Meerderjarig worden betekent rijles nemen, stemmen, zelfstandig mogen beslissen en in sommige gevallen: de troon kunnen overnemen. Christian wordt – naast de Noorse Sverre Magnus, de Spaanse Leonor en de Belgische Emmanuel – dit najaar 18 jaar! Dit is zijn portret, de andere royals verschijnen binnenkort in Vorsten 13!

Eerlijk? Prins Christian van Denemarken, de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, heeft geen heel gezellige puberteit gehad. Hij veranderde van een vrolijk jongetje in een nurkse tiener, werd naar kostschool Herlufsholm in Næstved gestuurd – tachtig kilometer ten zuiden van de hoofdstad – waar hij het enorm naar zijn zin had, maar daar prompt vanaf gehaald toen de school in opspraak kwam, zodat hij in Kopenhagen zijn draai moest vinden op wéér een andere middelbare school. Sindsdien krijgt hij wat meer vrijheid: Christian kan redelijk op zijn gemak met vrienden door Kopenhagen struinen, meestal getooid met een pet of mutsje. Met zijn zus en aanstaande eerste reserve prinses Isabella heeft hij een speciale band. Zij is een bijdehante meid die wat autonomer ingesteld is dan hij en zijn partner in crime als het aankomt op aan de beveiliging ontglippen en stiekem uitgaan.



Verliefd en verloofd?

Als aanstaand staatshoofd lijkt Christian op prinses Amalia: een tikje ongemakkelijk in het bijzijn van zijn ouders, helemaal in zijn rol als hij even alleen mag opereren. Dat zijn leven voor een deel vast ligt – tijdje het leger in, politieke wetenschappen studeren – lijkt hij niet heel prettig te vinden. Realistisch gezien zal het echter nog heel lang duren voor hij aan de beurt is en zal hij toch een manier moeten vinden om pakweg de komende dertig jaar nuttig en prettig door te brengen. Te beginnen met wat vaker in beeld komen, zoals bij een beoogd troonopvolger hoort. Intussen wordt volop gespeculeerd over zijn liefdesleven. De Glücksburgjes zijn bevriend met de familie Bourbon-Twee Siciliën, waarvan de buitengewoon gepolijste en ambitieuze prinsessen Carolina en Chiara opzichtig de society afschuimen op zoek naar een leuke match. Eén kiekje met vrienden bij de F1 van Monaco volstond om verlovingsgeruchten los te maken, maar zo’n vaart zal het niet lopen: troonopvolgers mogen tegenwoordig eerst wat levenservaring opdoen.





Groot feest

Christian wordt op 15 oktober 18 jaar. Vooraf is gemeld dat het wordt gevierd met een wuifmomentje op

Amalienborg met het hele kroonprinselijke gezin en koningin Margrethe. ’s Avonds vindt er galadiner op Paleis Christiansborg plaats, een cadeau van Hare Majesteit voor haar kleinzoon. Onder de genodigden zijn in ieder geval de Zweedse prinses Estelle en moeder Victoria en prinses Elisabeth van België. Ook zijn er 18-jarigen uit het hele land aanwezig, maar hen is op het hart gedrukt absoluut geen cadeaus mee te nemen.