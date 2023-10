Wereld aan zijn voeten: prins Emmanuel is 18 jaar

Meerderjarig worden betekent rijles nemen, stemmen, zelfstandig mogen beslissen en in sommige gevallen: de troon kunnen overnemen. Emmanuel wordt – naast de Noorse Sverre Magnus, de Spaanse Leonor en de Deense Christian – dit najaar 18 jaar! Vandaag zijn portret, de andere royals verschijnen binnenkort in Vorsten 13!

De jongste zoon van koning Filip en koningin Mathilde groeide op met bazige zus Elisabeth, sterke broer Gabriël en erfde het tikje introverte karakter van zijn vader. Met andere woorden: het was geen kind dat dol was op de spotlights of zich mateloos interesseerde voor de monarchie (tijdens een zeer warm Nationaal Defilé dutte hij als jongetje zelfs even in, wat Mathilde intens vertederde).

Grapjas

Aan Emmanuel kun je zien wat testosteron vermag. Hij is inmiddels bijna net zo lang als Gabriël, torent boven zijn ouders uit en is een buitengewoon aantrekkelijke jongeman geworden die met flair een goed pak draagt, charmant en hoffelijk is, weet wat je met een stropdas moet doen en vol zelfvertrouwen op een podium staat. We verdenken hem er bovendien van dat hij erg geestig is: Emmanuel is bij alle min of meer officiële momenten van de Belgische royals de favoriete +1 van Elisabeth. Hij biedt haar steevast welwillend een arm voor een beetje steun bij de combinatie ‘kinderkopjes en torenhoge hakken’ en ze zien er altijd uit alsof ze samen gretig insider grapjes maken. Ook uit het feit dat ze vorig jaar samen voor het goede doel de ‘warmathon’ liepen, blijkt dat ze het goed met elkaar kunnen vinden.





Sportief en muzikaal

Van Emmanuel wordt verwacht dat hij zijn eigen weg zal vinden in het leven. Hij is sportief (hardlopen, tennis, skiën, windsurfen) en muzikaal, al werd er, toen hij nog niet zo goed was op de saxofoon, wel eens discreet een paleisdeur (of twee) gesloten. Ondanks dyslexie wist hij zijn middelbare school tot nu toe goed te doorlopen, hij spreekt intussen vloeiend Frans, Nederlands en Engels.

Broer en zus achterna?

Momenteel zit Emmanuel op de Engelstalige Internationale School van Brussel met het oog op het behalen van een internationaal baccalaureaat, vermoedelijk als springplank naar een latere studie in het buitenland. Gezien het militaire traject van zijn zus en broer zal ook hij vermoedelijk een tijdje iets voor defensie doen en gezien de liefde die hij met zijn vader deelt voor alles wat vliegt, zou het wel eens de luchtmacht kunnen worden. Emmanuel is op 4 oktober 18 jaar geworden. Het wordt in familiekring gevierd.