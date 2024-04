Willem-Alexander wacht ‘met spanning’ studiekeuze Alexia af

Prinses Alexia is er nog niet uit welke opleiding ze gaat volgen. Ook koning Willem-Alexander wacht “met spanning” de studiekeuze van zijn dochter af. “Wij weten het ook pas als zij het weet, dus ik laat het volledig aan onze dochter over”, zei Willem-Alexander op Koningsdag. “Ze heeft zo’n brede interesse, dat ik echt met spanning afwacht waar ze uiteindelijk voor kiest.”

“Ik ben heel gelukkig geweest om veel te kunnen reizen, andere culturen te leren kennen, een jaar met andere dingen bezig te zijn”, zei de 18-jarige Alexia, die momenteel een tussenjaar heeft. “Een beetje werken, een beetje reizen.”

De prinses wil niet zeggen wat het hoogtepunt uit haar tussenjaar is geweest, want “in zo’n tussenjaar is elk moment bijzonder”. Ook haar studiekeuze is nog niet bekend. “Ik laat het weten als ik het weet”, zei ze stellig.