Ariane spreekt ‘met de dag beter’ Italiaans

Prinses Ariane spreekt steeds een beetje beter Italiaans. Dat zei de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, gevraagd naar haar studie aan de United World College Adriatic in Italië.

“Het is een heel mooie ervaring, zeker”, zei de 17-jarige Ariane. “Ik ben wel blij om terug te zijn, want ik miste mijn ouders wel”, aldus de prinses. Gevraagd naar momenten waarop ze haar ouders het meest mist, zei ze “elke dag wel een beetje tuurlijk, het is wel een afstandje.”

Haar Italiaans is vooralsnog “così così”, zei ze lachend, wat zoveel betekent als zozo, “maar ik werk eraan”. Een van haar zussen viel haar bij door te roepen dat het “met de dag beter wordt”. En dat beaamde de prinses.