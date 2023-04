Sweet sixteen: 16x jarige Ariane!

Ze is de jongste thuis, maar klein is ze allang niet meer. Op 10 april viert prinses Ariane haar 16de verjaardag. Dit is Ariane in 16 feitjes.

Tekst: Karlijn Hoftijzer.

1. Ariáán

Laat het voor eens en altijd duidelijk zijn: de ‘e’ aan het eind van Arianes naam is een stille. Luister maar goed, pa en ma spreken altijd van Ariáán.

2. Herinnering

Voluit heet de prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. De eerste twee doopnamen laten zich raden, de derde is inmiddels een liefdevolle herinnering aan Máxima’s zusje Inés die in 2018 uit het leven stapte. Ariane werd bij haar doop door haar trotse tante de kerk in gedragen.

3. Krachtig

Máxima vertelde tijdens haar verjaardagsinterview over Ariane: ‘Ze doet het heel goed op school, is heel lief en etherisch. Ze is heel vrouwelijk en heel krachtig. Ze heeft ongeloofijk veel talenten.’

4. Carrière

Als derde dochter van een koning is Ariane vrij om te kiezen welke carrière ze wil volgen, maar zoals Alexia al eens zei: ‘Tuurlijk zijn er dingen die we later niet kunnen doen in onze positie.’ Feit is dat Ariane later haar eigen inkomen zal moeten verdienen; de kans dat ze op de troon belandt, is klein.

5. Gymnasium

Net als haar oudere zussen zit Ariane op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, daar gaat ze gewoon op de fiets naartoe. Ze zit in het vierde jaar, zou ze het idee hebben om net als Alexia haar laatste twee jaar in Wales door te brengen? Hierover heeft het Hof nog niks bekendgemaakt.

6. Kunst afkijken

Ariane is de prinses over wie het minst bekend is, maar dat is ook niet zo gek. Ze bevindt zich nog veilig in de schaduw van haar oudere zussen en laat hen ook nog het woord doen als er bijvoorbeeld bij Koningsdag wat van ze gevraagd wordt. De kunst ’t afkijken kan nooit kwaad!

7. Sportief

Het arsenaal aan hobby’s van Ariane is creatief en sportief, zoals iedere andere jonge meid. Ze houdt van tekenen, gitaar spelen en jazz ballet. Net als Amalia en Alexia weet ze ook het hockeyveld goed te vinden.

8. Fanatiek

Ariane is de jongste in een fanatieke familie als het op spelletjes aankomt. Toen de prinsessen klein waren, was het paleis soms te klein als de online game Minecraft werd gespeeld. ‘Daar kwamen heel veel ruzies van’, bekent Alexia tijdens Koningsdag 2021. Volgens Máxima staken ze dan stukken van elkaars ‘werelden’ in brand. Ariane houdt wijselijk haar mond tijdens dit gesprek.

9. Prima?

Als Ariane gevraagd wordt hoe het is om tijdens Koningsdag in de belangstelling te staan, staat ze eigenlijk met haar mond vol tanden. ‘Prima’, zegt ze twijfelend, wat met gelach wordt beantwoord. ‘Je doet mee’, helpt Máxima. ‘Ja, ik doe mee en het is interessant om de regio’s van Nederland te leren kennen, dat vooral.’ Een keurig prinsessenantwoord.

10. Fredje

Amalia heeft Mojito, Ariane heeft pony Fredje. Van jongs af aan zijn Ariane en haar zussen opgegroeid met paardrijden. Het is een bij uitstek koninklijke hobby die ze delen met vader Willem-Alexander en oma Beatrix.

11. Rijk alleen

Tijdens het tussenjaar van Amalia had Ariane bij vlagen het rijk alleen thuis. Er waren minder ‘gillende ruzies’, volgens Amalia. ‘Lekker rustig’, noemt Ariane die tijd. Voor haar moeder is het vooral de uitdaging om Ariane een beetje los te laten. ‘Niet de hele tijd vragen hoe laat ze thuiskomt, en zo.’

12. Benjamin

Ze is niet alleen de benjamin van het gezin, Ariane is ook nog eens het achtste en laatste kleinkind van prinses Beatrix. Haar nichtjes Zaria (van Friso en Mabel) en Leonore (van Constantijn en Laurentien) zijn net een jaar eerder geboren.

Inmiddels heeft Ariane heus geen 24-uurs oppas meer nodig, maar in het verleden hielden nanny’s of oma Zorreguieta een oogje in het zeil als het koningspaar voor werk van huis was. Maar ook op reis blijft het contact. In een reportage over Máxima’s VN-werk is te zien dat ze tussen vergaderingen door gewoon met een dochter belt over toestemming: ‘Alléén als het van je vader ook mag’, horen we haar zeggen

14. Voorbeeldbaby

Een ‘voorbeeldbaby’ noemt Willem-Alexander zijn paar uur oude baby Ariane. ‘Na een zeer intense dag waarin we dit wonder hebben mogen aanschouwen, zijn we gaan slapen en ze heeft ons één keer wakker gemaakt om te eten.’

Dit verhaal staat in de nieuwe Vorsten

15. Triple A

Met zijn derde dochter wilde Willem-Alexander graag zijn ‘triple A rating’ krijgen, grapte hij al eens. De naam Ariane is dan ook niet zozeer een vernoeming, maar simpelweg een mooie naam met dezelfde voorletter als haar zussen.

16. Modeprinses

Handig, zo’n enorme kledingkast van moeder tot je beschikking! Tijdens Koningsdag 2021 blies Ariane een bruine suède jas van Máxima nieuw leven in. Bijzonder detail: Máxima droeg hem in 2007 tijdens de eerste fotosessie van… juist: Ariane!