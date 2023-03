Groeten uit India: royals bij de Taj Mahal

De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary gingen op werkreis naar India, en begonnen meteen met een klassiekertje: een foto voor de Taj Mahal in Agra. Veel royals uit alle windstreken hebben hier al hun fotomomentje gepakt. Denk aan koningin Elizabeth en prins Philip, de Deense koningin Margrethe, de Belgische koning Boudewijn en koningin Fabiola en koning Filip en koningin Mathilde.

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary in februari 2023

Eén specifiek bankje voor het bouwwerk is iconisch geworden door de foto van een eenzame prinses Diana. Zij was samen met Charles op reis door India, maar hun huwelijk was toen al slecht bleek later. Diana moederziel alleen voor het imposante gebouw werd daarmee een symbolische foto voor hun relatie.

Prinses Diana in 1992

Járen later vlogen zoon William en Catherine er tijdens een reis door India speciaal voor om, om een vrolijker herinnering vast te leggen.

Prins William en Catherine in 2016

In 1960 wordt het bankje stofvrij gemaakt voor koningin Elizabeth en prins Philip

De Zweedse Victoria nam bij haar bezoek zelfs een foto mee van haar ouders bij het beroemde Indiase mausoleum (maar van die foto geen rechten, dus hier een foto zonder).

Kroonprinses Victoria in 2008

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde poseerden romantisch samen…

Koning Filip en koningin Mathilde in 2017

…maar de koning zette ook zelf zijn echtgenote op de foto, zo mogelijk nóg romantischer!

(Schoon)moeder koningin Paola poseert voor het iconische gebouw in haar eentje tijdens een staatsbezoek in 2008.

Koningin Paola in 2008

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit in 2006

(Dan nog) kroonprins Vajiralongkorn van Thailand in 1992

(Dan nog) kroonprins Akihito van Japan en prinses Michiko in 1960

En om de lezersvragen alvast te beantwoorden: ja, ons koningspaar is ook in India geweest. Zij poseerden echter niet voor de Taj Mahal maar voor het mausoleum van Safjardung in New Delhi. Kijk maar:

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op staatsbezoek in India in 2019