Stijlvol in de sneeuw: dit dragen de royals op de ski’s

Dat de royals de piste betreden alsof het een catwalk is, heeft natuurlijk ook te maken met de aanwezigheid van fotografen, in het geval van de Nederlandse koninklijke familie tijdens een georganiseerde fotosessie. Elk jaar in hetzelfde pak in de sneeuw poseren is geen optie, juist de kleding maakt duidelijk in welk jaar een foto gemaakt is. Daarbij bieden ook accessoires de broodnodige variatie. Zo heeft prinses Amalia een zwak voor bijzondere zonnebrillen, terwijl koningin Máxima dol is op zijden sjaals. Dus ook op de piste valt er genoeg te genieten voor modeliefhebbers. Josine Droogendijk van modekoninginmaxima.nl zet de leukste ski-outfits van vroeger tot nu op een rij.

Door: Josine Droogendijk. Dit verhaal verscheen eerder in Vorsten 3 2023. Bestel in de shop!

Maatpak voor hem, wollen top voor haar

Koning Haakon en koningin Maud van Noorwegen in 1906.

Bij hedendaagse skikleding strijden function en fashion om voorrang. In 1906 staan de zaken er nog heel anders voor. Dames dragen op de latten een lange rok; Mauds wespentaille is letterlijk en fguurlijk adembenemend. De ski-stof bij uitstek? Wol, wol en nog eens wol.

Wollen mantelpak en bontje voor de koningin, skibroek en trui voor de prinses

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana in 1943

Wilhelmina en moderne modefratsen? Nee, dat gaat in de jaren 30 niet meer samen. Een skibroek laat de koningin dus aan zich voorbijgaan. In plaats daarvan draagt ze een wollen mantelpak en bontsjaal. Prinses Juliana volgt de laatste mode en draagt een wijde skibroek en wollen trui met een werkje.

Comfortabele skibroeken met ingestreken vouw

Prinses Juliana en prins Bernhard in 1946

Als Scandinavië de bakermat van de skisport is, dan is Oostenrijk de bakermat van de skikleding. Kijk maar eens naar de Oostenrijkse bretels van prinses Juliana. Die kunnen zo gecombineerd worden met een lederhosen. Let ook op Bernhards sjaaltje.

Mantels van zeehondenbont

Prinses Beatrix, prinses Irene, prinses Margriet en prins Bernhard in 1963

In de jaren 60 is bont helemaal bon ton. Tijdens een skivakantie in Lech gaan prins Bernhard en de prinsessen nog een stapje verder door jassen van zeehondenbont te dragen, afgewerkt met nappaleer. Vermoedelijk zijn ze gekocht bij Van Daal & Meijer, want deze Groningse bontwinkel was gespecialiseerd in het traanvrij maken van zeehondenvellen uit het waddengebied. Hierdoor vergeelden ze niet.

Een lammycoat voor hem, skikleding van synthetische stoffen voor haar

Prins Claus en prinses Beatrix in 1976

In de jaren 70 wordt er volop geëxperimenteerd met stoffen die stretchen. Hierdoor kunnen skibroeken worden voorzien van een slankere snit, zonder in te boeten op comfort. Prinses Beatrix laat zien dat ze goed op de hoogte is van de laatste trends. Prins Claus draagt een hippe mantel van lamsleer. Gezien de sluitingen (brandebourgs) komt de jas vermoedelijk uit Oostenrijk.

Roze skipak met kleurverloop

Keizerin Farah Diba in 1975

Als Farah Diba in de jaren 70 de piste betreedt, lijkt het of er een modeshow plaatsvindt. Haar skipak is snoepjesroze en heeft zowaar een taille. De muts en handschoenen van sneeuwwit bont geven het geheel een luxe touch. Als je het mij vraagt, komen hier de drie f’s van skimode prachtig samen: fashion, function & fabulous.

Fuchsia ski-pak van Head en gevlochten hoofdband

Prinses Diana in 1986

In de jaren 80 en 90 hoor je er pas echt bij in een felgekleurd skipak. Van een afstandje lijkt het net of er allemaal zuurtjes van de berg afroetsjen, maar van dichtbij ogen de monochrome pakken ook wel een beetje saai. Zelfs de riem komt qua kleur overeen. Diana weet zich in 1986 te onderscheiden dankzij een gevlochten hoofdband.

Skikleding van Master Tech en een boerenzakdoek

Prins Harry in 1998

Het staat reuze stoer en het is ook weer eens wat anders dan een muts. Dat de jonge prins Harry in de jaren 80 en 90 graag de piste betreedt met een boerenzakdoek om zijn voorhoofd, snap ik dus wel. Zijn vader Charles draagt hem ook, maar dan om zijn nek.

Jas, vest en broek van Postcard

AUT/Lech/20080210 – Fotosessie Nederlandse Koninklijke familie in lech Oostenrijk, prinses Maxima

In 2008 ligt het gebruik van bont al gevoelig, maar Máxima durft het nog aan. Haar paarse pak komt van het Italiaanse label Postcard en is ontworpen volgens het 3-lagensysteem. Lees: een warme, vochtdoorlatende onderlaag, een winddichte tussenlaag en een buitenlaag die beschermt tegen sneeuw, wind en kou.

Skipak van Goldbergh, sjaal van Hermès

Koningin Máxima in 2016

Dankzij nieuwe technologieën kun je tegenwoordig in een loeistrakke skibroek de piste op. Máxima weet daar alles van dankzij haar samenwerking met het Nederlandse label Goldbergh. Om het geheel een extra luxe touch te geven, draagt ze bij haar sportieve kleding vaak een klassieke zijden sjaal van Hermès.

Broek, jas en vest van Goldbergh

Prinses Amalia in 2020

Als de Oranjes shoppen bij Goldbergh, is er vaak sprake van maatwerk. Amalia’s jas hing in de rekken met een kraag van vossenbont, maar op verzoek van de prinses werd de hare uitgevoerd met faux fur. Let ook even op de kekke zonnebril met gele glazen. Het ontwerp van Privé Revaux werd destijds verkocht voor drie tientjes en vloog na de fotosessie de winkels uit.

Gebreide trui met winddichte voering (windstopper), skibroek van Razor

Prins Constantijn en prinses Laurentien in 2014

Bij een fotosessie is het plaatje erg belangrijk. Mensen moet immers het idee krijgen dat ze een echt inkijkje krijgen in het leven van de Oranjes. Prins Constantijn voelt dat goed aan en draagt zo af en toe een gezellige, Noorse trui met winddichte voering.

Broek van Goldbergh, jas van Moncler, zonnebril van INVU

Sneeuw en zonlicht? Op het terras is dat heerlijk, maar op de piste kan deze combinatie gevaarlijk verblinden. Tijdens fotosessies in de sneeuw is een zonnebril dan ook een must-have. Alexia draagt in 2020 een pilotenbril van het Zwitserse merk INVU.