De Grote Kerstfilm in kerstvakantie te zien in Paleis het Loo

De Grote Kerstfilm: Het Verhaal van Driekoningen wordt in de kerstvakantie vertoond in Paleis het Loo. Het paleis in Apeldoorn speelt een belangrijke rol in het verhaal.

De film wordt 13 december gelanceerd en zal behalve in Het Loo, ook in de bioscopen en online te zien zijn. De Grote Kerstfilm draait om de drie koningen uit het kerstverhaal die, op weg naar het kerstkind, door een gat in de tijd in het jaar 2023 belanden. Zij komen terecht in de achtertuin van de 12-jarige Mintaka, die besluit de drie koningen te helpen terug te keren naar hun eigen tijd.

De hoofdrollen worden gespeeld door Tygo Gernandt, Kim-Lian van der Meij en Josje Huisman. De rollen van de drie koningen zijn voor Jeroen Kijk in de Vegte, Kenneth Herdigein en YouTube-ster Teun Peters.