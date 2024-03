Deel Emmen twee dagen afgesloten tijdens Koningsdag

Een deel van Emmen wordt twee dagen afgesloten om de komst van Willem-Alexander met zijn familie naar de stad op Koningsdag. Dat blijkt uit een brief die naar bewoners en ondernemers van de stad is verstuurd door de gemeente.

Op een kaart die met de brief is meegestuurd is te zien dat enkele straten vanaf vrijdag 26 april om 16.00 uur worden afgesloten “voor motorvoertuigen en (brom- of snor)fietsen”. Die afsluiting duurt tot zaterdag 27 april 20.00 uur. Een groot gedeelte van de rest van de stad gaat vanaf zaterdag 04.00 uur op slot voor gemotoriseerde voertuigen. Sommige delen van de stad zijn pas vanaf zondag 28 april 02.00 uur weer begaanbaar.

In de brief die door de gemeente is verstuurd valt ook te lezen dat bewoners en ondernemers die in de betreffende straten wonen daar op die dag(en) niet mogen parkeren. Waar die naartoe moeten uitwijken met hun voertuigen wordt op een later moment nog gecommuniceerd via een nieuwe brief. Als compensatie voor de overlast ontvangen betrokkenen een waardebon van 25 euro “voor een feestelijk geschenkje”.

Op het programma van Koningsdag in Emmen staan onder meer optredens van Bouke Scholten en Jannes, en de koning sluit zijn bezoek aan Emmen af met een optreden van Daniël Lohues. Tussendoor trekt de koninklijke familie over pleinen met verschillende thema’s in de stad, waar bijvoorbeeld wordt gedanst en spellen worden gespeeld. Ook presenteren dj’s Jorien Renkema (Qmusic) en Jordi Warners (Radio 538) een interactief spel over Emmen en de provincie Drenthe.