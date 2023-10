Eloise vindt nominatie Women of the Year Awards cool

Eloise van Oranje vindt het “cool” dat ze samen met haar moeder, prinses Laurentien, is genomineerd voor de Bazaars Women of the Year Awards van tijdschrift Harper’s Bazaar. Dat deelt de 21-jarige gravin in haar Instagram Stories.

“Omg trouwens, ik ben genomineerd samen met mijn mama”, schrijft Eloise. “Echt te te cool.”

Harper’s Bazaar zegt over de nominatie dat de twee “alle koninklijke stereotypen” doorbreken. “De twee gebruiken hun bereikbaarheid om zich in te zetten voor goede doelen en doen dit op een toegankelijke manier. Laurentien maakt zich hard voor laaggeletterdheid in Nederland en werkt met haar Stichting Lezen en Schrijven hard toe naar een betere toekomst voor velen.” Eloise pakt volgens het blad een ander “maar net zo’n belangrijke onderwerpen aan”. “Op haar Instagram-account maakt ze mentale gezondheid bij jongeren bespreekbaar onder ruim 400 duizend volgers.”

De prijzen worden 15 november uitgereikt.