Frits Spits krijgt de slappe lach van taal prins Bernhard junior

Presentator Frits Spits heeft zaterdagmiddag tijdens zijn programma De Taalstaat op NPO Radio 1 de slappe lach gekregen. Dit gebeurde in een item waarin taalkundige René Appel aan de hand van een aantal fragmenten het taalgebruik van prins Bernhard junior analyseerde.

Spits excuseerde zich na het item voor zijn enorme lachbui. “Je hebt me nog nooit zo hard aan het lachen gekregen”, bekende hij. “Het spijt me, dit ging niet helemaal vloeiend.” De presentator legde uit dat hij vooral moest lachen om de treffende manier waarop René Appel het taalgebruik van de prins wist te analyseren.

Appel legde aan de hand van een paar fragmenten uit dat Bernhard “haperend en met veel valse starts spreekt, en zinnen begint die hij niet afmaakt.” Ook merkte de taalkundige op dat Bernhard junior veel zogenoemde ‘strooiwoorden’ en loze zinsneden gebruikt, zoals ‘in principe’, ‘gewoon’ en ‘ik denk dat’.

Volgens Appel “brabbelt hij dingen aan elkaar vast. Dat is jammer, want hij is een uithangbord voor Zandvoort. Maar hij spreekt niet overtuigend en enthousiasmerend.” Het taalgebruik van Bernhard werd in de uitzending besproken vanwege de F1-race die dit weekend op zijn circuit in Zandvoort plaatsvindt.