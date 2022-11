Japin benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Arthur Japin is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Die onderscheiding kreeg de auteur uit handen van Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. De gemeente Utrecht roemt de 66-jarige schrijver om zijn “veelzijdige oeuvre”.

Volgens de gemeente is Japin “een exceptioneel auteur en ambassadeur van de Nederlandse literatuur”. Dit jaar viert hij het 25-jarig bestaan van zijn debuutverhalenbundel Magonische Verhalen, die in 1996 verscheen. In 1997 brak hij door bij het grote publiek met zijn roman De zwarte met het witte hart.

Japin behoort al vijfentwintig jaar tot de belangrijkste Nederlandse auteurs. Van zijn romans werden in Nederland en Vlaanderen al meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht.