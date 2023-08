Koning en Amalia bezoeken Formule 1-kwalificatie Zandvoort

Koning Willem-Alexander woont zaterdag op het circuit van Zandvoort met zijn oudste dochter, prinses Amalia, de kwalificatie bij voor de Formule 1-Grand Prix van zondag. Het bezoek van de vorst en de prinses was niet aangekondigd.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en dochters Amalia en Ariane brachten in 2021 ook een bezoek aan de Dutch Grand Prix. In dat jaar keerde de race na 36 jaar terug naar Zandvoort. De dag voor de race volgde de koning samen met zijn neef Bernhard, mede-eigenaar van het circuit in de Noord-Hollandse duinen, de kwalificatie. Bernhard kreeg de afgelopen twee jaar ook bezoek van onder anderen zijn ouders prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en zijn broer Pieter-Christiaan.

Zo’n twee uur voor de start van de Grand Prix had het gezin toen een ontmoeting met Max Verstappen in de pitsstraat. De coureur gaf de koninklijke familie een kijkje in zijn pitbox en de cockpit van zijn Red Bull-bolide. Ook vader Jos en teambaas Christian Horner van Red Bull maakten kennis met de koninklijke familie.