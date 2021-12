Koning heeft geen plannen om Max Verstappen te ontvangen

Koning Willem-Alexander heeft nog geen plannen om Max Verstappen te ontvangen, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten aan het ANP weten. Verstappen werd afgelopen zondag als eerste Nederlander ooit wereldkampioen Formule 1.

“De koning heeft Max Verstappen direct na zijn overwinning gefeliciteerd”, zegt een woordvoerder van de RVD. “Een ontvangst is op dit moment niet voorzien.”

Zelf denkt de coureur niet dat er nog een huldiging aan zit te komen in Nederland, liet hij aan de NOS weten tijdens het FIA-gala in Parijs. “Ik kan bijna met zekerheid zeggen dat dat niet het geval zal zijn”.

Verstappen wist te winnen door in de laatste ronde de Britse zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te passeren. In totaal keken bijna 5 miljoen Nederlanders naar de F1-race in Abu Dhabi afgelopen zondag.