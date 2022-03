Koning Willem-Alexander opent distributiecentrum van Picnic

Koning Willem-Alexander opent op 1 april in Utrecht het nieuwe distributiecentrum van de onlinesupermarkt Picnic. De vorst krijgt onder meer een rondleiding en uitleg over het bijna volledig gerobotiseerde centrum.

Voor de opening geven de oprichters van Picnic een presentatie over het bedrijf en het nieuwe distributiecentrum, dat wekelijks 150.000 klanten van boodschappen kan voorzien. Na de openingshandeling krijgt Willem-Alexander een rondleiding en spreekt hij aansluitend met werknemers over hun werkzaamheden.

De websupermarkt werd in 2015 opgericht in Amersfoort. Picnic, die boodschappen bezorgt met elektrische wagentjes, heeft 850.000 klanten in tweehonderd plaatsen in Nederland en bezorgt ook in Duitsland en Frankrijk.