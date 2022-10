Koningin Máxima opent conferentie Sibos 2022

Koningin Máxima houdt maandagochtend 10 oktober in de RAI in Amsterdam de openingstoespraak bij de conferentie Sibos 22. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag gemeld.

Deze internationale conferentie over financiële dienstverlening wordt jaarlijks gehouden voor vertegenwoordigers uit de financiële sector. Organisator is SWIFT, een organisatie die het internationale financiële berichtenverkeer regelt. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Koningin Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op het belang van financiële inclusie voor het verbeteren van financiële weerbaarheid van mensen en hun financiële gezondheid.