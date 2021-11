Koningin opent huis van Teyler als onderdeel van ‘zijn’ museum

Koningin Máxima opent dinsdagochtend een nieuw onderdeel van Teylers Museum in Haarlem. Het is het voormalige woonhuis van Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), de man die zijn vermogen, verzamelingen en huis naliet aan een stichting die het leven van iedereen moest verbeteren. Dat leidde onder meer tot Teylers Museum, dat in 1784 de eerste bezoekers verwelkomde. De bekende Ovale Zaal van Teylers Museum grenst aan het huis van Pieter Teyler.

Vanaf 5 december kan het publiek het Pieter Teylers Huis bezoeken als nieuwe ‘vleugel’ van Teylers Museum. Er is jaren aan gerestaureerd en het is zo veel mogelijk in authentieke staat hersteld. Een paar van de ruimtes zouden tot de best bewaarde historische interieurs van het Nederland van de 18e eeuw behoren.

Pieter Teyler geloofde dat praktische uitvindingen en ontdekkingen de beste manieren zijn om de wereld te verbeteren. In zijn ‘Huis van de Verlichting’ worden bezoekers uitgenodigd stil te staan bij hoe we dat nu kunnen proberen.

Het Pieter Teylers Huis is te bezoeken met een entreekaartje voor Teylers Museum. Met een rondleiding kunnen de onderste twee verdiepingen worden bezocht, de begane grond mogen bezoekers alleen verkennen.