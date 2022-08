Koningshuisdeskundige: mogelijk wordt Amalia later alsnog lid

Het nieuws dat prinses Amalia geen lid wordt van het studentencorps in Amsterdam hoeft geenszins te betekenen dat ze dat op een later moment niet alsnog wordt. Volgens koningshuisdeskundige Justine Marcella is het goed mogelijk dat de prinses volgend jaar besluit om wel lid te worden van de in opspraak geraakte studentenvereniging.

“Amalia is ontzettend ambitieus. Ik denk dat uitstel in dit geval geen afstel hoeft te betekenen, omdat het goed mogelijk is dat ze zich het eerste jaar vooral op haar studie wil richten”, zegt Marcella. “Daarnaast zal de verhuizing van Den Haag naar Amsterdam ook een bepaalde impact hebben. Wellicht dat ze daarom ook eerst wil acclimatiseren in Amsterdam.”

De koningshuisdeskundige vindt niet dat Amalia, die in het boek van Claudia de Breij nadrukkelijk had aangegeven lid te willen worden van het corps, zich al eerder had moeten uitspreken over het mogelijke lidmaatschap van de vereniging. “Ik denk niet dat ze met deze mededeling een politiek statement wil maken. Dat zou ook niet passen bij haar functie van Prinses van Oranje.”

Marcella verwacht niet dat de Rijksvoorlichtingsdienst later nog met een verklaring komt over waarom de prinses geen lid wordt. “Nee, dat gaat er niet komen. Het is al bijzonder dat dit überhaupt naar buiten wordt gebracht. Zaken als deze vallen onder het privéleven van de Oranjes en daar worden doorgaans geen mededelingen over gedaan.”

Het besluit van de prinses komt kort na een uitgelekte video van de jubileumviering van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.), zoals het corps voluit heet. Daarin deden enkele mannelijke leden seksistische uitspraken over vrouwen. Die volgden op eerder gemaakte beloften over een cultuuromslag bij de vereniging nadat vorig jaar misstanden tijdens de ontgroening naar buiten waren gekomen.