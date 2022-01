Laurentien leest kleuters voor uit Maar eerst ving ik een monster

Prinses Laurentien heeft woensdagochtend aan zo’n tien kinderen in Uithoorn voorgelezen. Dat deed ze in het kader van Het Nationale Voorleesontbijt, dat de start vormt van De Nationale Voorleesdagen. In de bibliotheek van kindcentrum Het Duet in Uithoorn las Laurentien uit Maar eerst ving ik een monster.

De kinderen hadden zich in een kring rondom de prinses verzameld en luisterden geboeid naar het verhaal over een jongetje dat monsters verzint die hij moet vangen voor hij gaat slapen. Het boek van Tjibbe Veldkamp, met illustraties van Kees de Boer, is uitgeroepen tot het Prentenboek van het jaar 2022.

Behalve Laurentien las ook een aantal bekende Nederlanders voor in de kinderopvang, op scholen en in bibliotheken en boekhandels. Onder anderen Jim Bakkum, Merel Westrik en Marlijn Weerdenburg trokken daarvoor al vroeg op de dag naar locaties verspreid over het land. Anderen, onder wie Bobbi Eden en Rick Paul van Mulligen, lazen online voor aan peuters en kleuters.

Vorig jaar was het voorleesontbijt nog volledig digitaal vanwege de lockdown. Scholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waren dicht en de echtgenote van prins Constantijn zat toen met 25 kinderen in een videocall.