Máxima en Letizia bij jubileum Amsterdam Spanish Film Festival

Koningin Máxima en koningin Letizia hebben donderdagmiddag in Koninklijk Theater Tuschinski de viering van het 10-jarig bestaan van het Amsterdam Spanish Film Festival bijgewoond. Het filmfestival wordt gehouden van 12 tot en met 21 april, met een programmering in bioscopen in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje brengen woensdag en donderdag een staatsbezoek aan Nederland.

Doel van het filmfestival is het versterken van wederzijds cultureel bewustzijn via Spaanse en Latijns-Amerikaanse producties in Nederland. Máxima en Letizia werden bij aankomst begroet door onder anderen Virginia Pablos, de directeur van het filmfestival, en David Hanemaayer, de directeur van het Koninklijk Theater Tuschinski.

De middag begon met een bijeenkomst over het 10-jarig jubileum van het festival. Aansluitend vonden gesprekken plaats met docenten en studenten van de Amsterdamse Vinse School en Esprit School en leden van het filmfestival.

Rustige dag

Het festival is de tweede activiteit van de dag voor de koninginnen, die woensdag een rustige dag hadden zonder activiteiten in de middag. Letizia en Máxima hielden zich donderdagochtend bezig met het thema mentale gezondheid. Felipe en Letizia bieden koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdagavond een receptie aan in Museum STRAAT in Amsterdam, waarbij een tentoonstelling wordt geopend met muurschilderingen over de geschiedenis van Spanje en Nederland.

Letizia ging donderdag de deur uit met lage pumps. Volgens Spaanse media heeft de vorstin, die juist vaak stiletto’s draagt, een aandoening. Het zou gaan om een beklemde zenuw van de voorvoet en chronische pijn onder de voet. Woensdagavond zat Letizia ook als enige op een stoel tijdens de passade, het handen schudden van de aanwezigen, bij het staatsbanket.