Máxima, gevormd in Argentinië

Over de jaren dat koningin Máxima in Argentinië woonde, was al een en ander bekend. Maar dankzij het verschijnen van de biografie Máxima Zorreguieta. Moederland over juist die periode, waarin mensen uit haar omgeving aan het woord komen, wordt dat beeld verder ingekleurd. Sterk, amicaal, een harde werker: zo wordt zij omschreven, en dat zijn precies de eigenschappen die haar de krachtige koningin maken die ze is.

Tekst: Karlijn Hoftijzer. Dit verhaal staat ook in de special Máxima & Friends, verkrijgbaar in de shop.

Het appartement van de familie Zorreguieta aan de Calle Uriburu is comfortabel en ligt in de zeer goede wijk Recoleta in Buenos Aires, maar is niet luxueus en ook niet per se heel ruim voor een gezin met vier kinderen. Máxima heeft haar eigen kamer, net als haar jongere broer Martín. Nakomertjes Juan en Inés delen een kamer en slapen om de beurt een week bij hun oudere broer of zus. In het slaapkamertje dat ze om de week met Inés deelt, moet tiener Máxima regelmatig fink balend op haar bed hebben gezeten. Omdat ze weer eens in de clinch ligt met moeder Maria bijvoorbeeld, omdat zij niet mag wat haar vriendinnen wel mogen. ‘Maar Vale en Flo mogen wel!’ moet ze door het appartement geroepen hebben.

Máxima met haar ouders Jorge en Maria in 1980.

Warm nest van de Zorreguieta’s

Máxima groeit op in een warm gezin, vrienden komen er maar wat graag over de vloer. Maria en Jorge zijn ruimdenkende, liefdevolle ouders die hun kinderen een goed leven kunnen bieden, met mogelijkheden waar de meeste Argentijnen slechts van kunnen dromen. Skivakanties, zonnige weken aan het strand, goed onderwijs. Jorge werkt er hard voor en is daarom soms lang van huis. Moeder Maria runt de boel en er is haar alles aan gelegen om haar kinderen op te voeden tot volwassenen met beide benen op de grond. En daar horen principes en regels bij, met soms een boze oudste puberdochter tot gevolg. Maria wil dat Máxima weet waar ze vandaan komt, met welk voorrecht ze geboren is. Haar strikte manier van opvoeden is pittig, maar uit liefde geboren. En het schept een onverwoestbare band met haar dochter voor de rest van hun leven.

Northlands als groot geschenk

Máxima krijgt als kind misschien niet alles wat ze wíl, maar wel alles wat ze volgens Maria en Jorge nodig heeft. Een van de grootste cadeaus die ze van haar ouders krijgt, is twaalf jaar lang onderwijs aan de exclusieve meisjesschool Northlands in Buenos Aires, waar een exorbitant hoog prijskaartje aan hangt. De beloofde intensieve vorming op Northlands en de onvermijdelijke connecties met een hogere sociale klasse zijn voor Maria en Jorge de ultieme manier om Máxima alle kansen te geven. Op deze school wordt haar karakter voor een groot deel gevormd, iets waar ze later als koningin nog elke dag de vruchten van zal plukken. Ze leert er wat kameraadschap is, ze maakt er vriendinnen voor het leven. Ze leert er hoe ze als vrouw autonoom haar leven vorm kan geven, hoe ze haar identiteit niet als afgeleide van een man hoeft te zien. Ze krijgt er sterke vrouwelijke rolmodellen geserveerd.

Op Northlands wordt Máxima (links vooraan op de trap) grotendeels gevormd. Ze leert er hard werken en aanpakken.

Omhoog op de sociale ladder

Máixma leert op Northlands vloeiend Engels en door de lange schooldagen leert ze hard werken en aanpakken. In het boek Máxima Zorreguieta. Moederland schetst auteur Marcia Luyten de weg die Máxima heeft afgelegd om te worden wie ze is op het moment dat ze haar prins ontmoet op de aprilfeesten in Sevilla. Op die weg heeft ze een aantal dingen cadeau gekregen, aldus Luyten. Haar uiterlijk en het gunstige wiegje waarin ze is geboren bijvoorbeeld. Maar voor het grootste deel is ze gevormd door de intensieve opvoeding van haar ouders en de visie van haar school die daar naadloos op aansluit. Máxima krijgt van haar ouders duidelijke normen en waarden mee, beschrijft Luyten. De auteur reisde naar Argentinië en sprak – met goedkeuring van de koningin – met vrienden en familie om te kunnen schetsen hoe Máxima gevormd is door haar omgeving, ervaringen en cultuur.

Familie komt op de eerste plaats in Máxima’s Argentinië, een druk sociaal leven is essentieel. Heel hard werken wordt door haar ouders meegegeven. Het streven om omhoog te klimmen op de sociale ladder is Máxima met de paplepel ingegoten, ze kan de kunst afkijken bij haar vader Jorge die zich als politicus op eigen kracht van een nobody zonder eigendom opwerkt tot de hoogste sociale klasse. Dat is geen kleine verdienste in een land waar status voornamelijk is voorbehouden aan de families die al eeuwenlang grootgrondbezitters zijn. Jorge dankt een groot deel van zijn succes aan zijn diplomatieke en sociale vaardigheden – als klein meisje gaat Máxima al mee naar zijn werk en leert er hoe belangrijk small talk is. En daar is ze goed in. Net als haar vader is ze een graag geziene verschijning. Máxima staat als tiener en twintiger vaak in het middelpunt van de belangstelling vanwege haar energie en positieve houding. Ze verbindt familie en vrienden, moedigt aan en neemt het voortouw. Ze is altijd in voor alles en pakt uitdagingen met plezier aan. Ze is een makkelijke prater en weet haar gesprekspartners voor zich te winnen. Eigenschappen die haar als koningin van pas komen. Een andere les die Máxima van huis uit meekrijgt: zorg dat je iets bijdraagt aan de maatschappij.



Máxima op pad met haar vader Jorge in 1979.

Voeten in de klei

Máxima ziet als tiener hoe haar land gebukt gaat onder de zoveelste financiële malaise en dat grijpt haar zo aan, dat ze besluit economie te gaan studeren. Dit doet ze wederom – dankzij haar ouders – aan het beste opleidingsinstituut dat Buenos Aires te bieden heeft. Deze katholieke universiteit heeft net als Northlands een behoorlijk prijskaartje. Jorge mag dan bepaald geen slecht inkomen hebben, hij heeft wel een groot gezin te onderhouden. Máxima moet dus zelf aan de bak om haar vakanties en uitjes met vriendinnen te kunnen betalen. Ze geeft bijles in wiskunde en Engels, maar al gauw wil ze werkervaring opdoen op het gebied van haar studie. Ze wil leren hoe haar studie in de praktijk werkt. Op den duur werkt ze zelfs overdag als ‘bijbaantje’ bij een bank, haar studie verplaatst ze naar de avonduren. Met de voeten in de klei wil ze staan. Vanaf dat moment heeft ze het nooit meer anders gedaan en nog steeds gebruikt Máxima haar studie en werkervaring in haar dagelijkse werk.





Geboren chaoot

Het valt niet echt op, maar van nature is koningin Máxima vrij chaotisch. Het levert de jonge Máxima en haar moeder regelmatig strijd op. Orde en structuur zijn de waarden waar Maria wel bij vaart en die ze met ijzeren discipline bij haar dochter oplegt. Zonder het te weten, stoomt Maria haar dochter op perfecte wijze klaar voor haar toekomst. Máxima is slim en getalenteerd. Maar te laat komen, spullen kwijtraken, onhandige ongelukken veroorzaken: Máxima doet het aan de lopende band. Het lukt Maria haar dochter structuur bij te brengen. Het draagt eraan bij dat Máxima later makkelijk haar overgang kan maken van haar vrije leven in New York naar het strak geregisseerde leven aan het Hof. Het feit dat Máxima zich als een kameleon aan haar omgeving weet aan te passen, helpt daar ook enorm bij.

Máxima in haar verlovingstijd.

Autonome koningin

Wilt u zichzelf anders even voorstellen?’ vraagt een jonge presentatrice van een online programma in 2019 aan Máxima. Ze is even van haar stuk gebracht: ‘Eh, koningin’, stamelt ze lachend. Haar naam, Máxima Zorreguieta, zegt ze niet. Koningin is wie ze is, in het verlengde van haar man Willem-Alexander. Eigenlijk past het niet bij haar achtergrond en haar karakter om zich te laten definiëren door de rol van een man. Op school leerde ze over de kracht van vrouwen, van haar moeder leerde ze de discipline om haar talenten doelbewust in te zetten. Het is dan ook ondenkbaar dat de autonome Máxima als vrouw van het staatshoofd niet meer zou doen dan lief lachen en linten knippen. Willem-Alexander zag en zei het in 2001 al. Hij wist welk vrij en zelfstandig leven Máxima op zou geven, maar hij wist dat haar brede visie, humor en relativeringsvermogen haar kracht zouden zijn. ‘Ze is uniek zoals ze is. En ik hoop dat ze die eigenschappen zal behouden.’