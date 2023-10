NTR zegt niets over gevolgen Oranje-serie na onthulling NSDAP-pas

De NTR wil niet zeggen of de onthullingen over de NSDAP-pas van prins Bernhard gevolgen heeft voor de serie Het Verhaal van Oranje-Nassau, die nu wordt geproduceerd. Dat laat een woordvoerder van de omroep weten. NRC en historicus Flip Maarschalkerweerd meldden woensdag dat de pas in het archief van de prins lag. Bernhard, die in 2004 overleed, heeft het bestaan van de pas altijd ontkend.

“We zijn nu in productie en we houden alle ontwikkelingen in de gaten”, aldus de woordvoerder van de NTR. “Het nieuws over Bernhard hebben wij natuurlijk ook gelezen. Wat we hierover vertellen, kan je zien in de serie.” Of de verhaallijn is aangepast, wil de omroep niet zeggen. De eerste aflevering is op 31 januari te zien.

De achtdelige serie, een vervolg op NPO-hit Het Verhaal van Nederland, belicht de geschiedenis van het Nederlandse vorstenhuis. De Oranjes hebben voor het nieuwe programma toegestaan dat er opnames werden gemaakt in de Oranjezaal in Huis ten Bosch. Het komt zeer zelden voor dat er filmopnames in de paleizen van de Oranjes worden toegestaan.