Perfecte Plaatje is voorbij voor gravin Eloise

Het Perfecte Plaatje zit erop voor gravin Eloise. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien behaalde met de foto-opdrachten niet genoeg punten om door te gaan, zo was woensdagavond te zien in het RTL 4-programma. Wildebras, Numidia, Leonie ter Braak, Tatum Dagelet en Rick Brandsteder zijn wel door.

Eloise reageerde geëmotioneerd na de uitslag, maar zei dat het “tears of joy” waren. Haar deelname aan het programma omschrijft ze als fantastisch. “Ik kijk er met een grote glimlach op terug. Ik ben heel dankbaar en blij.”

De gravin kreeg een paar weken geleden ook kritiek op een aflevering van het programma. Eloise deed een fotoshoot in een badpak en dat noemde royaltyverslaggever Jeroen Snel een “grensgevalletje”. Later zei Snel dat hij daarmee doelde op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook had gezegd over een mannelijke royal.

Eloise kreeg bijval van verschillende BN’ers die op sociale media in badkleding poseerden met de hashtag #magditwelvanjeroensnel. De gravin bedankte daarna voor alle “mega lieve reacties”. Ze zei dat het “echt hartverwarmend om te zien” was.