Pieter stelt volgers gerust: weer in Oostenrijk blijft ook slecht

Pieter van Vollenhoven heeft vrijdag goed nieuws voor zijn volgers op X: ook bij hem en Margriet in Oostenrijk is het weer momenteel niet om over naar huis te schrijven. Waar Nederland donderdag te maken kreeg met storm Pia, is het ook in de Alpen afzien.

“Ik kom U even geruststellen. U denkt wij zitten in de Pia en hij geniet in O’rijk. Wat is alles toch oneerlijk in de wereld verdeeld!! Nu U kunt even opgelucht adem halen,want dit is ons uitzicht in de regen en het blijft voorlopig ook zo!!!”

De 84-jarige deelt bij het bericht een foto van zijn uitzicht. Van Vollenhovens volgers zien een besneeuwd landschap, dat wordt overschaduwd door laaghangende bewolking. Sommige volgers vinden het “jammer” dat het weer daar ook zo slecht is. Anderen hopen dat het weer snel opklaart.