Pieter van Vollenhoven vraagt aandacht voor schapenrechten

Pieter van Vollenhoven heeft op Twitter een video gedeeld van dierenwelzijnsorganisatie PETA. In de video wordt getoond hoe schapen hardhandig geïnsemineerd worden met een machine.

“Het is goed om ons allen te tonen hoe verschrikkelijk wij bezig zijn!”, schrijft Van Vollenhoven bij de beelden, waarop te zien is dat de dieren verdoofd worden bevrucht.

Van Vollenhoven staat bekend om zijn liefde voor dieren en de natuur en deelt daar regelmatig wat over. Zo is hij beschermheer van de Vogelbescherming Nederland. Ook was hij tot eind 2014 voorzitter van de Stichting Nationaal Groenfonds, het fonds voor financiering van projecten voor natuur, bos en landschap in Nederland.