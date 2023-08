Prins Bernhard telt af naar Dutch Grand Prix op zijn circuit

Prins Bernhard lijkt klaar te zijn voor de Grote Prijs van Nederland die vrijdag van start gaat op zijn circuit in Zandvoort. Op Instagram telt de mede-eigenaar van het racecircuit af.

“Nog één dag te gaan tot de DutchGP op het Circuit van Zandvoort”, schrijft de neef van koning Willem-Alexander bij een promovideo. De race is op zondag 27 augustus, maar de trainingen en kwalificatie zijn vrijdag en zaterdag al.

Bernhard krijgt in het weekend van de race altijd bezoek van familieleden. Zo kwamen afgelopen jaar zijn ouders prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en zijn broer Pieter-Christiaan kijken. Het jaar ervoor kwamen ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en dochters Amalia en Ariane naar het evenement.

In 2016 kocht Bernhard het circuit waarop de Dutch Grand Prix wordt georganiseerd. De Grote Prijs van Nederland keerde in 2021 terug op de kalender. Zowel vorig jaar als het jaar ervoor won Max Verstappen in Zandvoort.