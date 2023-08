Prins Bernhard vanwege ontstoken knie op krukken in Zandvoort

Prins Bernhard is zondag op krukken naar het circuit van Zandvoort gekomen. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven heeft een ontstoken knie en moet het daarom even rustig aandoen. “Gewoon even niet belasten en dan gaat het weer goed”, verklaarde hij tegenover het ANP.

Bernhard is mede-eigenaar van het circuit en heeft zondag, tijdens de Formule 1-race, enkele familieleden ‘over de vloer’. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia en Alexia kwamen een kijkje nemen. Ariane, de jongste prinses, is er niet bij.