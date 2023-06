Storing op site paleiskaarten verholpen, nog veel kaarten over

De storing op de website waar kaarten voor een bezoek aan Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen te bestellen zijn, is verholpen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag aan het begin van de middag laten weten.

De website was in de ochtenduren slecht bereikbaar door serverproblemen. “Hoeveel reserveringen er precies zijn gemaakt, is lastig aan te geven, omdat het voortdurend oploopt”, aldus de RVD. Rond 11.30 uur waren er ruim 6000 tickets vergeven. In totaal worden voor deze zomer 35.000 kaarten aangeboden.

Paleis Noordeinde en de aangrenzende Koninklijke Stallen zijn ook deze zomer weer geopend voor het publiek. Deze zomeropenstelling is over het algemeen erg populair. Daarom openen de locaties dit jaar langer hun deuren dan andere jaren. Dit jaar kunnen bezoekers er twaalf in plaats van vier dagen naartoe. De locaties zijn van 1 tot en met 6 en van 8 tot en met 13 augustus geopend.