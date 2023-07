Van Vollenhoven juicht na etappezege Wout Poels in Tour de France

Pieter van Vollenhoven lijkt zondag te hebben genoten van de vijftiende etappe van de Tour de France. Wout Poels kwam als eerste over de finish en dat levert de Nederlandse wielrenner ‘koninklijke’ felicitaties op. “Wat een fantastische prestatie en mijn hartelijke gelukwensen!” twittert de echtgenoot van prinses Margriet.

Poels kwam in de bergrit van Les Gets naar Saint-Gervais Mont-Blanc na 179 kilometer solo aan en zorgde voor de eerste Nederlandse etappezege in deze Ronde van Frankrijk. Voor de Nederlander, in 2016 winnaar van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, is het de eerste etappezege in de Tour de France.