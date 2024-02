Van Vollenhoven vindt dat men ’te mild’ reageert op demonstraties

Pieter van Vollenhoven vindt dat mensen soms “te mild” reageren op demonstraties, wanneer daar geweld bij komt kijken. Dat schrijft de man van prinses Margriet op X, waar hij een artikel van Trouw deelt.

“Inderdaad vervalt het demonstratierecht bij geweld tegen personen en/of objecten. Wellicht oordelen wij vaak toch te mild bij demonstraties met geweld!” schrijft Van Vollenhoven bij het artikel met de titel ‘Boerenprotest wekt woede van de politie. Dit heeft niets met vreedzaam demonstreren te maken’.

Het stuk in de krant gaat onder meer over de vernielingen en blokkades die maandagavond en -nacht zijn aangericht bij de boerenprotesten. Er werden onder meer hooibalen in brand gestoken.