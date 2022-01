Winterbruiden van Oranje: Juliana

Een zomerse bruiloft de norm? Niet bij de Oranjes! Al vele generaties lopen prinsen en prinsessen ook in de winter naar het altaar. Zo’n huwelijk fleurt die saaie eerste maanden van het jaar behoorlijk op, en dan zijn er ook nog de huwelijksjubilea. In de reeks Oranje-winterbruiden de eerste beurt aan prinses Juliana, zij trouwde op 7 januari 1937 met haar Bernhard toen de maximumtemperatuur 8,1 graden was.

Door Karlijn Hoftijzer





Het is fris, die donderdag in januari als prinses Juliana en haar Bernhard van Lippe-Biesterfeld per koets arriveren bij de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. Wilhelmina, praktisch als altijd, adviseert haar dochter naar verluidt om onder haar jurk een wollen borstrok te dragen om zich te wapenen tegen de kou. Het zou de reden zijn geweest dat de door het Haagse modehuis Kühne ontworpen bruidsjurk niet zo mooi valt. Het Polygoonjournaal bericht over honderdduizenden mensen die per trein, fets of op andere wijze naar de Hofstad komen om een glimp van de bruid op te vangen en feest te vieren. Dat het een ijzig koude januaridag is, maakt niemand wat uit: het is wel weer eens tijd voor een feestje. Nederland kampt met de gevolgen van een crisis en bij de buren krijgt die politicus Hitler steeds meer macht.

Den Haag rekent op een grote opkomst en de Nederlandse Spoorwegen zetten extra treinen in om al de feestvierders te vervoeren; zij vullen nog tot diep in de nacht de straten en kroegen met drukte. De ochtend na de bruiloft is het kersverse bruidspaar ‘kwijt’: zonder er ruchtbaarheid aan te geven is het stel met de auto vertrokken naar Brussel om daar aan een drie maanden durende huwelijksreis te beginnen. Het is de eerste keer dat Juliana zich echt vrij kan bewegen en van het leven kan genieten, buiten de invloedssfeer van Wilhelmina. Juliana weekt zich dankzij Bernhard wat los van haar moeder en komt, na verblijven in Rome, Monte Carlo en Parijs, thuis als vrouw van de wereld, inclusief nieuwe garderobe. Couture en slanke tailles hebben hun intrede gemaakt, de naaistukjes van de huisnaaisters, zoals Bernhard het omschrijft, verlaten het paleis via de achteruitgang. Als Wilhelmina nu over een wollen borstrok zou beginnen, had Juliana er hoogstwaarschijnlijk niet over gepiekerd. Hartje winter of niet.